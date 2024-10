Bochum despede o treinador Peter Zeidler

Num breve comunicado,Peter Zeidler, contratado em junho, perdeu seis dos sete jogos da Bundesliga e o seu último encontro foi uma derrota por 3-1 com o Hoffenheim, no sábado, emblema que na quinta-feira defronta o FC Porto para a Liga Europa, no Estádio do Dragão, no Porto.O único ponto conquistado por Zeidler surgiu no empate a duas bolas com o Holstein Kiel, 17.º e penúltimo classificado, com dois, e a agravar a crise esteve também a derrota com o Jahn Regensburg, da segunda divisão, na Taça da Alemanha.O Bochum ainda não nomeou um substituto para Zeidler e quem assumir o comando terá um início complicado, uma vez que o clube defrontará o Bayern Munique no domingo, antes dos jogos contra o Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Estugarda.