Chelsea volta às vitórias na Liga inglesa ao bater Wolverhampton

Em Stamford Bridge, o defesa Tosin Adarabioyo (24 minutos) adiantou os londrinos no marcador, que voltou a mexer, mas para os 'wolves', com Matt Doherty (45+5) a repor a igualdade.



No segundo tempo, o lateral espanhol Cucurella (60) colocou o emblema da capital inglesa novamente na frente, seis minutos antes de o avançado Noni Madueke (66) fixar o resultado.



Pedro Neto alinhou de início pelos anfitriões, João Félix foi lançado nos últimos minutos e Renato Veiga nem sequer constou na ficha de jogo.



José Sá foi titular na baliza da equipa de Vítor Pereira, que apostou igualmente de início em Nélson Semedo, com Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes a entrarem no jogo aos 74 minutos. Carlos Borges viu o desaire entre os suplentes.



Os 'blues' estavam há cinco rondas seguidas sem triunfar (três igualdades e dois desaires), mas conseguiram hoje dar uma boa resposta, que deixa a equipa de Enzo Maresca na quarta posição da prova, com 40 pontos.



Já os 'wolves' somaram o terceiro desaire seguido e ocupam um perigoso 17.º posto, o primeiro acima da 'linha de água', com 16 pontos, os mesmos do Ipswich (18.º).



O Liverpool, que tem um jogo por disputar, lidera a Premier League, com 50 pontos, contra os 44 do Arsenal (segundo colocado) e Nottingham Forest (terceiro), de Nuno Espírito Santo.