Eintracht Frankfurt cola-se ao Bayern

O egípcio Omar Marmoush foi o principal artífice do triunfo dos visitantes, ao marcar dois golos, aos 25 e 65 minutos, e efetuar as assistências para os tentos do croata Igor Matanovic (47) e do brasileiro Tuta (74), enquanto o japonês Shuto Machino bisou para os anfitriões (30, de grande penalidade, e 50).



A equipa de Frankfurt reduziu para um ponto a diferença para o topo da Bundesliga, uma vez que o Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, deixou escapar no sábado os primeiros pontos na prova, ao empatar 1-1 na receção ao campeão Bayer Leverkusen.



O Leverkusen, que na época passada quebrou uma série de 11 títulos seguidos da equipa de Munique, até marcou primeiro, através de Robert Andrich, aos 31 minutos, e o melhor que os anfitriões conseguiram foi empatar, por intermédio de Aleksandar Pavlovic, aos 39.



Também no sábado, o Leipzig, adversário do Sporting na renovada ‘Champions’, goleou o Augsburgo por 4-0 e subiu ao terceiro lugar do campeonato germânico, a dois pontos da liderança e com um de vantagem sobre Leverkusen e Borussia Dortmund.