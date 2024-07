Erik ten Hag renova com o Man. United

”, disse.Erik ten Hag, de 54 anos, que chegou ao Manchester United na época de 2022/23, deixou claro que “” e que tal “”.”, refere o treinador neerlandês, em declarações divulgadas pelo clube.O diretor desportivo do Manchester United, Dan Ashworth, considerou que, “”.”, adianta Dan Ashworth.O Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, conquistou na última época a Taça de Inglaterra, mas o seu desempenho no campeonato ficou muito aquém do esperado, tendo terminado na oitava posição, com 60 pontos, a 31 do campeão e rival Manchester City.Já na primeira temporada ao comando do United, após deixar o Ajax, em 2022/23, o técnico levou os "red devils" ao terceiro posto da Premier League e à conquista da Taça da Liga inglesa.