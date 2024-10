Fenerbahçe sobe a terceiro na Turquia

Depois do empate 1-1 diante dos ingleses do Manchester United, para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, Mourinho conduziu hoje o emblema de Istambul ao triunfo, construído com golos de En Nesyri (15 minutos) e Dzeko (55).



Com esta vitória, o Fenerbahçe, que tem um jogo em atraso, ascendeu ao terceiro lugar, com 20 pontos, os mesmos do Besiktas, quarto colocado, que defronta na segunda-feira o Galatasaray, líder da prova, com 25, contra os 22 do Samsunspor (segundo).



No Bodrumspor (13.º), Diogo Sousa foi titular na baliza e Pedro Brazão foi opção aos 69 minutos.