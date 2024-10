FIFA abre janela de transferências em junho para Mundial de clubes

O regulamento, aprovado por unanimidade, prevê ainda que, findo o prazo para apresentação das listas de convocados, dado que os contratos de alguns jogadores vão expirar a meio da competição, os emblemas participantes, entre os quais FC Porto e Benfica, vão poder substituir jogadores durante um período restrito dentro da mesma, de 27 de junho a 03 de julho de 2025.



A FIFA refere que “o objetivo é encorajar os clubes e jogadores, cujos contratos estão a expirar, a encontrar uma solução adequada para facilitar a participação dos atletas”.



"O Mundial de clubes da FIFA de 2025 inaugurará uma nova era para o futebol de clubes em todo o mundo, com as melhores equipas a competir para serem coroadas campeãs mundiais de clubes da FIFA. Estes regulamentos garantem que as melhores condições possíveis sejam fornecidas aos 32 clubes participantes e aos melhores jogadores do mundo para brilharem ao mais alto nível", referiu o presidente do organismo que rege o futebol mundial, Gianni Infantino.



A primeira edição do novo Mundial de Clubes será disputada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, em 12 cidades nos Estados Unidos, com a participação de 32 equipas dos cinco continentes.



O Mundial de clubes vai passar a realizar-se de quatro em quatro anos, a partir de 2025, e será disputado num formato competitivo de oito grupos, com quatro equipas cada. Em cada ‘poule’, as equipas só se defrontarão uma vez, sendo que as duas primeiras colocadas qualificam-se para os oitavos de final.



Na fase a eliminar, todos os duelos serão disputados a uma só mão até à final, não havendo, por outro lado, um encontro para decidir o terceiro e quarto lugares, como acontecia nas edições anteriores do Campeonato do Mundo de clubes.