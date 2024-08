James Rodríguez regressa a Espanha para jogar no Rayo Vallecano

“O colombiano junta-se ao Rayo depois de ser eleito o melhor jogador da Copa América 2024, competição em que bateu o recorde de assistências de um jogador (seis) no mesmo torneio. O clube assina com a ‘estrela’ na sua época mais especial, ao cumprir 100 anos de história, de valentia, coragem e nobreza”, referiu o clube.



James Rodríguez tinha chegado a acordo para rescindir com os brasileiros do São Paulo ainda no início de agosto.



O médio, que se estreou na Europa no FC Porto, no qual esteve três épocas e conquistou três campeonatos, representou também o Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Olympiacos, mas também Al-Rayyan (Qatar) e São Paulo (Brasil).