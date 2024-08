Juventus e Atalanta com vitórias robustas

A Atalanta, atual campeã da Liga Europa, goleou em Lecce, por 4-0, no seu primeiro jogo para a Serie A 2024/2025, enquanto a 'Velha Senhora' se impôs na receção ao Como, por 3-0, na estreia para o campeonato do treinador Thiago Motta.



Sem precisar de forçar, a equipa de Turim chegou ao golo aos 23 minutos, através do belga Samuel-Germain Mbangula, de 20 anos e internacional nos escalões jovens.



O norte-americano Timothy Weah elevou, aos 45+3, e Andrea Cambiaso fechou as contas, aos 90+1, a passe de Mbangula, que fez um jogo 'de sonho' na sua estreia na equipa, vindo da Juventus B.



Em Lecce, foram também as 'caras novas' a brilhar, avalizando bem as escolhas de Gian Piero Gasperini no 'defeso' - Marco Brescianini e Mateo Retegui 'bisaram' na sua estreia oficial pelo clube.



Várias ausências dos jogadores habituais permitiram a titularidade de Brescianini, que era do despromovido Frosinone e hoje marcou ao 35 minutos e 66, a abrir e a fechar as contas, para os visitantes.



Pelo meio, 'faturou' Retegui, que chega do Génova e hoje fez esquecer o lesionado Gianluca Scamacca, com um excelente cabeceamento, aos 45 minutos, e a conversão de uma grande penalidade, aos 57.



Além dos lesionados, Gasperini teve de gerir o desejo de saída das estrelas maiores Teun Koopmeiners, neerlandês, e Ademola Lookman, nigeriano, que nem sequer foram convocados.



Juventus e Atalanta igualam na tabela, com três pontos, Verona e Lazio, as outras duas equipas que iniciaram a prova com vitórias, numa ronda que teve seis empates, entre os quais os de Inter e AC Milan.