LE. Braga enfrenta israelitas no primeiro teste

O duelo marcará a estreia oficial de Daniel Sousa no banco, após os "arsenalistas" terem somado cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada antes da receção ao oitavo classificado da edição 2023/24 do campeonato de Israel, que abriu a nova época com uma derrota ante o campeão Maccabi Telavive (2-0), em 15 de julho, na Supertaça.





A temporada 2024/25 do SC Braga arranca oficialmente, esta quinta-feira, com a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.





Os minhotos recebem os israelitas do Maccabi Petah Tikva no primeiro teste a doer da era Daniel Sousa.





O favoritismo é, de forma natural, assumido pelos bracarenses. Melhor cotados e com maior tarimba europeia do que o adversário, os "arsenalistas" beneficiam também do fator casa na primeira mão para procurar um resultado vantajoso e que deixe bem encaminhada uma eliminatória que será depois concluída fora de portas e que pode levar a um confronto com o Servette na fase seguinte.





"Vai ser uma eliminatória muito difícil, pelo desconhecimento geral que existe do opositor. Não digo da nossa parte, porque tivemos oportunidade de o ver ao vivo e de o estudar. O adversário conquistou a Taça de Israel e, para o fazer, teve de apresentar qualidade. Mostra qualidade na frente e, sobretudo, alguma velocidade nos contra-ataques. Já demonstrámos como nos vamos apresentar e precisamos de estar unidos", afirmou Daniel Sousa, na conferência de imprensa que serviu de antevisão à partida.





Para o primeiro jogo da temporada, o técnico minhoto tem algumas contrariedades: ao já lesionado Robson Bambu juntaram-se Paulo Oliveira e Vitor Carvalho, também eles baixas para o confronto desta quinta-feira.