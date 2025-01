Lille elimina Marselha da Taça de França

O Lille apurou-se para os oitavos de final da Taça de França de futebol, ao deslocar-se ao terreno do Marselha e vencer no desempate por grandes penalidades, após empate a uma bola no tempo regulamentar.

Haraldsson, aos 68 minutos, adiantou os "dogues" no marcador, mas um golo no último suspiro de Luis Henrique, aos 90+6, "salvou" os marselheses, a quem restava ser melhor no desempate nas grandes penalidades.



Aí, no duelo entre o segundo e o quinto classificados da Ligue 1, o mesmo Luis Henrique falhou um dos penáltis e Rowe também não conseguiu marcar para a equipa da casa, enquanto, no Lille, o médio português André Gomes, entrado em campo aos 87, foi um dos quatro que marcaram.



Esta quarta-feira, o detentor do troféu, o Paris Saint-Germain, visita o Espaly, com o finalista vencido, o Lyon, em casa do Bourgoin Jallieu.