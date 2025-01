Manchester City goleia em Ipswich e está de regresso às boas exibições

A 'série negra' do campeão parece estar mesmo afastada, totalizando agora 38 pontos, atrás de Liverpool, líder com 50, Arsenal e Nottingham Forest, que têm 44.



Ainda poderá, nesta 22.ª jornada, ser ultrapassado por Chelsea, que está com 37 pontos e recebe na segunda-feira o Wolverhampton.



A poucos dias do importante jogo com o PSG, essencial para a continuidade na Liga dos Campeões, o português Bernardo Silva foi um dos elementos poupados, não saindo do banco de suplentes, enquanto Rúben Dias e Matheus Nunes foram titulares no estádio Portman Road.



O resultado foi crescendo, de forma natural, e ao intervalo o City já vencia por 3-0.



Phil Foden, aos 27 e 42, e o croata Mateo Kovacic, aos 30, fizeram os golos do primeiro período.



Com tranquilidade, houve mais três golos após o reatamento, apontados pelo belga Jérémy Doku, aos 49, o norueguês Erling Haland, aos 57, e James McAtee, aos 69.



Para o norueguês Haaland, este foi o 17.º golo no campeonato, o que o deixa a um apenas da liderança dos marcadores, que está na posse do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.