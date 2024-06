Mourinho recebido por multidão de adeptos do Fenerbahçe em Istambul

Mourinho, de 61 anos, chegou num voo privado e seguiu depois com responsáveis do clube para o estádio, onde deverá assinar contrato ainda hoje.

A chegada do técnico português, que estava afastado dos `bancos` desde meados de janeiro, quando foi demitido do comando dos italianos da Roma, foi transmitida em direto pelo canal do clube, no YouTube.

O Fenerbahçe é o segundo clube mais titulado da Turquia, com 19 cetros de campeão, apenas atrás do Galatasaray (24), mas não ergue o troféu há uma década, desde 2013/14. Nas últimas três temporadas, terminou no segundo lugar, sendo que na última ficou a apenas três pontos do eterno rival, que se sagrou bicampeão.

José Mourinho, que substitui Ismail Kartal no cargo, é o terceiro treinador português a assumir os destinos do Fenerbahçe, depois de Vítor Pereira (entre 2015 e 2016, e em 2021/22) e Jorge Jesus (2022/23).

O conjunto de Istambul será o 10.º clube que Mourinho vai orientar na carreira, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (duas vezes), Inter Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.