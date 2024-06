Otamendi e Di María confirmados na lista final da Argentina para a Copa América

O selecionador Lionel Scaloni comunicou a lista final para a competição sul-americana, após os últimos jogos particulares, com Equador (1-0) e Guatemala (4-1), descartando três jogadores, Leonardo Balerdi, Ángel Correa e Valentín Barco.



A seleção é liderada pelo inevitável Lionel Messi, num grupo que também inclui o ex-sportinguista Marcos Acuña e o ex-benfiquista Enzo Fernández.



A presença de Otamendi e Di María era expectável, com o primeiro a ser titular no jogo de sexta-feira com a Guatemala, enquanto Di María entrou aos 62 minutos.



A Argentina, campeã mundial e sul-americana em título, integra o Grupo A da Copa América, que se realiza de 20 de junho a 14 de julho, juntamente com Chile, Peru e Canadá.