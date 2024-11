Samu estreia-se na seleção espanhola já apurada na Liga das Nações

Num encontro já sem qualquer importância em termos classificativos - os espanhóis tinham garantido anteriormente o apuramento para os 'quartos' e a vitória no grupo, enquanto os suíços tinham já descido à Liga B -, o selecionador espanhol promoveu a estreia do jovem avançado 'azul e branco', de 20 anos, ao intervalo, por troca com o capitão Morata



"Estou muito contente, é o dia mais feliz da minha vida. Ainda não acredito, mas dou graças a Deus, aos meus companheiros e, sobretudo, ao 'míster' pela confiança. Estou muito feliz por me ter estreado na absoluta. Agradeço aos companheiros por me terem apoiado em todos os momentos e pela forma como me receberam. Estou muito orgulhoso pela forma como correu a estreia, mas, sobretudo, contente pela viória", disse ao jogador, após o encontro.



Campeã da Europa em título e atual detentora da Liga da Nações, a Espanha despediu-se com um triunfo perante a Suíça por 3-2, em encontro disputado no Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife.