Alverca confirma favoritismo em Coimbrões e avança na Taça de Portugal

No segundo teste ao comando de Vasco Botelho da Costa, os ribatejanos entraram praticamente a vencer, com um golo de Brenner Lucas no minuto inicial e ampliaram por João Lima, aos 12, e Andrezinho Lopes, aos 55, perante um Coimbrões que nunca se resignou e ainda reduziu através de Nelson Monteiro, aos 58, e Marco Grave, aos 90+2.



Na sequência do pontapé de saída inicial, o Alverca prontamente bombeou a bola para o corredor esquerdo, de onde saiu um cruzamento para os pés de Brenner Lucas, que colocou de imediato os visitantes a vencer.



O tento inaugural deu conforto à equipa da II Liga, que, mesmo assim, poderia ter sofrido o empate, através de um pontapé de canto, aos nove minutos, em que o cabeceamento de Alysson foi cortado pela defensiva em cima da linha, impedindo que os gaienses chegassem à igualdade.



Três minutos depois, também de canto, o Alverca ampliou a vantagem, após uma série de ressaltos, em que os anfitriões não conseguiram afastar o perigo da sua área, com o esférico a sobrar para a finalização cirúrgica de João Lima.



Já no segundo tempo, os forasteiros fizeram o terceiro golo, por intermédio de Andrezinho, aos 55, a partir de uma transição rápida e cruzamento pela direita, ao qual o extremo respondeu da melhor forma, ao surgir no segundo poste.



A partir daí, deu-se uma forte reação do Coimbrões, coadjuvada por alguma displicência adversária, e Nelson Monteiro reduziu para 3-1, aparecendo entre os centrais do Alverca em rotura para 'matar' no peito o passe longo e, com classe, desviar a bola do guardião Pedro Silva.



Nos instantes finais, já no segundo minuto para lá do tempo regulamentar, Marco Grave ainda conseguiu marcar novamente para os comandados de Miguel Fernandes, no seguimento de um livre lateral, mas não impediria a já anunciada qualificação do Alverca, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.