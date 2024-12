`Bis` de Roberto dá vitória ao líder Tondela na receção ao Portimonense

Aos 22 minutos, inaugurou o marcador, na marcação de uma grande penalidade, 10 minutos volvidos, cabeceou para o interior da baliza de Vinicius, dando a vitória ao Tondela, que se mantém na liderança, com mais dois pontos do que o Penafiel, segundo.



O Tondela entrou a dominar o jogo e o resultado acabou por surgir naturalmente, com Roberto a adiantar a equipa da casa através de uma grande penalidade.



O experiente avançado não esperou muito para 'bisar' e ainda na primeira parte aumentou a vantagem dos beirões, com um cabeceamento, na sequência de um livre marcado por Costinha.



Na segunda parte, o Portimonense procurou reagir, inclusive conseguiu fazer alguns remates, e o jogo ficou mais equilibrado. Tamble (73) foi o autor de um dos remates de maior perigo, com o guarda-redes tondelense a conseguir desviar a bola.



Com esta vitória, o Tondela segue no topo da II Liga, com 30 pontos, enquanto o Portimonense mantém-se em 16.º, com 13, mas ainda poderá cair para a zona de despromoção nesta ronda, caso o FC Porto B (17.º e penúltimo) vença hoje o Feirense.