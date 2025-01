Casa Pia tenta `assalto` ao sexto lugar na visita ao lanterna-vermelha Boavista

Sem vencer há sete rondas, os ‘axadrezados’, que no sábado elegeram novo presidente do clube, Rui Garrido Pereira, estão ‘presos’ no último lugar, com 12 pontos, a três do lugar de play-off de permanência, tendo, a par do Farense, o pior ataque do campeonato (11 golos).



Já a formação lisboeta, vem da eliminação na Taça de Portugal, às mãos do Rio Ave (3-1), mas numa sequência de cinco jogos seguidos sem perder para a I Liga (três vitórias e dois empates), podendo ultrapassar o Vitória.



O empate caseiro dos vimaranenses, o quinto seguido, abriu a porta aos casapianos, agora sem uma das figuras, o venezuelano Telasco Segovia, vendido ao Inter Miami.



Esta jornada antecede o regresso, na próxima semana, das competições europeias, com Sporting e Benfica na Liga dos Campeões e FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa.



Os ‘leões’, campeões em título, seguem na frente, com 44 pontos, após terem vencido por 3-0 em casa do Rio Ave, no sábado, sendo agora seguidos, pelo Benfica, com 41 pontos, depois do desaire do FC Porto em Barcelos, para cair para terceiro, com 40.