Central brasileiro Raúl Silva volta ao futebol português para reforçar Farense

"É um jogador caracterizado pela sua veia goleadora, forte capacidade no jogo aéreo, qualidade de passe e desarme. Estamos confiantes de que o Raúl será uma peça importantíssima para atingir os objetivos de 2024/25", salientou o emblema algarvio nas suas redes sociais.



Raúl Silva, de 34 anos, segundo reforço do Farense para a época 2024/25, alinhou nas duas últimas temporadas no Universitatea Craiova, da Roménia, somando um golo em 27 jogos oficiais em 2023/24.



O central já representou Remo, Atlético Paranaense, Sport, Arapongas, Criciúma, Paysandu, Figueirense e Ceará, no seu país natal, enquanto no futebol português passou por Marítimo, Sporting de Braga e Estoril.



“Muito feliz por voltar a Portugal, por vir representar este histórico clube na I Liga e ser um 'leão' de Faro. Juntos, vamos escrever uma linda história nesta época que se avizinha”, afirmou o jogador, citado pelo clube de Faro.



Raúl Silva junta-se ao guarda-redes brasileiro Kaique, emprestado pelo Palmeiras (Brasil), na lista de reforços do Farense para 2024/25.



O Farense, que contará com o treinador José Mota por mais uma época, terminou a temporada 2023/24 no 10.º lugar da I Liga, o seu melhor registo desde 1995/96.