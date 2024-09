César Peixoto pede Moreirense “competitivo por 90 minutos” diante do Famalicão

O técnico afirmou que a sua equipa trabalhou durante a semana para voltar ao “registo competitivo” habitual, com “fome de vencer”, após a derrota perante o Casa Pia na ronda anterior (3-1), num embate em que chegou ao intervalo na frente e sofreu a reviravolta na segunda parte.



“Não temos a equipa ansiosa pelo jogo seguinte, mas, por mim, quando não ganhamos, jogávamos logo no dia seguinte. Tivemos uma conversa franca no grupo para perceber o que não fizemos bem. Tivemos uma semana de trabalho exigente, com jogadores focados no trabalho para ficarem mais fortes. Queremos voltar a ser competitivos durante 90 minutos”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Preparado para “um jogo difícil” e repleto de duelos na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, César Peixoto realçou que o Moreirense, oitavo da tabela, com sete pontos, “está confiante” para receber o Famalicão, conjunto que sobressai pela força física e pela valia com bola, ocupando o quarto lugar da tabela, com 10 pontos.



“O Famalicão é uma equipa com muito valor individual e coletivo, muito bem orientada [pelo treinador Armando Evangelista]. Tem feito um bom arranque de campeonato, à nossa semelhança, com exceção do nosso último jogo. Vai-nos criar dificuldades. Nós também as vamos criar ao Famalicão. Queremos fazer desta casa uma ‘fortaleza’”, projetou.



Agradado com a eventualidade de as equipas minhotas proporcionarem “um jogo aberto”, com “espetáculo e oportunidades” para os espetadores, o ‘timoneiro’ reconheceu que um dos objetivos para sábado é o de manter a baliza a salvo, algo que os ‘cónegos’ falharam nas primeiras cinco rondas.



César Peixoto assumiu que os erros individuais foram determinantes para alguns dos nove golos sofridos e vincou que a correção desses erros aproximará os vimaranenses de mais triunfos, até pela vocação ofensiva do futebol exibido.



“Temos de remover esses erros que têm feito ‘mossa’. A equipa tem estado coesa, apesar do número de golos sofridos. Mesmo com esses erros individuais, temos marcado golos e pontuado. É um objetivo não sofrer, até porque o ‘nosso ADN’ é ofensivo e estaremos sempre perto de marcar em todos os jogos”, sublinhou.



O Moreirense, oitavo classificado, com sete pontos, recebe o Famalicão, quarto, com 10, em partida da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendada para sábado, às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.