Chaves e Tondela empatam em duelo intenso e equilibrado em Trás-os-Montes

O Tondela adiantou-se no marcador, aos 34 minutos, com um golo de Tiago Manso, vantagem destronada por Bruno Rodrigues, que empatou a partida, aos 43, tendo o Desportivo de Chaves virado o marcador aos 47, por intermédio de Pedro Pinho, vantagem anulada por Miro, vindo do banco, aos 65.



Depois de várias ameças por parte dos visitantes, às quais apenas por uma vez os transmontanos conseguiram responder, os 'auriverdes' adiantaram-se aos 34 minutos, num lance em que Tiago Manso aproveitou uma recarga para marcar.



Já depois de o Tondela ter perdido uma oportunidade para ampliar, os anfitriões conseguiram empatar a partida antes do intervalo: aos 43 minutos, depois de Sanca ter superado a defensiva tondelense à direita, cruzou para a área, onde o central Bruno Rodrigues saltou mais alto e cabeceou a contar.



O Desportivo de Chaves voltou a marcar logo no início da segunda parte, num lance de insistência, com Rúben Pina a assistir Pedro Pinho, que, no 'coração' da área visitante, colocou os visitados na frente do marcador.



Apesar de o Chaves ter passado a controlar as investidas do Tondela, que, a partir do minuto 60, passou a jogar com dois pontas de lança, substituição que deu frutos aos 65, quando Miro repôs a igualdade, de cabeça.



Na reta final da partida, o emblema beirão foi demonstrando superioridade em campo, à procura da vitória, com Pedro Maranhão e Tiago Manso a testar Vozinha, sem sucesso.



Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Tondela, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Tiago Manso, 34 minutos.



1-1, Bruno Rodrigues, 43.



2-1, Pinho, 47.



2-2, Miro, 65.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Júnior Pius, Aarón, Pelágio (André Ricardo, 76), Roan Wilson, Rúben Pina (Rui Gomes, 66), Pedro Pinho (Ktatau, 87), Sanca (Platiny, 87) e Paul Ayongo (Jô Batista, 66).



(Suplentes: Rodrigo, Ktatau, Vasco Fernandes, Kusso, Tiago Almeida, André Ricardo, Rui Gomes, Platiny e Jô Batista).



Treinador: Marco Alves.



- Tondela: Bernardo, Tiago Manso, João Afonso, Ricardo Alves (Miro, 60), Maviram (Talocha, 60), Hélder Tavares (Ceitil, 90+1), Cícero, Bebeto, Costinha (Rodrigo Ramos, 72), Pedro Maranhão e Roberto (Nuno Cunha, 90+1).



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego, Jordi Pola, Ceitil, Miro, Talocha, Cascavel, Nuno Cunha e Rodrigo Ramos).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júnior Pius (01), Pedro Maranhão (81), Hélder Tavares (85) e Cícero (90).



Assistência: 1.948 espetadores.