Daniel Ramos quer AVS a travar ameaças do Benfica e eficaz no ataque

“O Benfica é uma equipa forte em muitos aspetos. Tem qualidade na profundidade, no jogo interior, na capacidade individual dos seus jogadores e na forma como combinam no ataque. Identificámos internamente essas ameaças e vamos trabalhar para as controlar o melhor possível, aproveitando ao máximo o que o jogo nos permita também em termos ofensivos”, disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão.



O técnico do AVS percebeu o “caráter especial do encontro”, mas insistiu na ideia de que a sua equipa vai a jogo para disputar os pontos, seguindo o plano traçado.



“Fizemos uma boa semana de trabalho, com ambição e confiança. O objetivo é transportar para o jogo tudo o que temos vindo a melhorar semana após semana. Queremos fazer uma exibição sólida, coletiva e individual, e disputar o resultado da melhor forma”, sublinhou.



Sobre o Benfica, Daniel Ramos reconheceu “o bom momento”, traduzido em vitórias, mesmo em partidas mais equilibradas, como contra o Arouca e o Vitória, não tendo dúvidas em reconhecer que os ‘encarnados’ “têm sido uma equipa muito competitiva e forte”, contra a qual o AVS irá procurar “consolidar a ideia de jogo e trabalhar para melhorar em todos os momentos”.



“Sabemos que, taticamente, haverá nuances que podem deixar a equipa menos confortável em determinados períodos, sobretudo contra um adversário que terá mais posse de bola e que nos obrigará a defender mais tempo. Mas isso é normal. O importante é sermos competentes, tanto a defender como a atacar”, referiu.



Daniel Ramos falou mesmo “num desafio motivador para a equipa”, insistindo na importância de os jogadores do AVS serem “competitivos e competentes em todos os momentos”.



“Gostaria de reforçar que o nosso trabalho tem sido intenso. Às vezes, parece que 24 horas no dia não chegam, mas a equipa técnica e o ‘staff’ têm estado a um nível altíssimo. Estamos a construir uma equipa mais sólida e organizada, trabalhando em todos os aspetos: organização defensiva, ofensiva, bolas paradas, transições”, concluiu.



O internacional mexicano Ochoa continua de fora por lesão, o mesmo acontecendo com o colega de baliza Lucas Moura, o defesa Rafa e o médio Aburjania. Gustavo Assunção está castigado e também falha o jogo.



O AVS, 15.º na tabela, com 11 pontos, defronta o Benfica, segundo da geral, com 31 e menos um jogo, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, no domingo, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.