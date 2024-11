Farense e Estrela da Amadora em jogo de "aflitos"

Os algarvios, que perderam oito dos 11 encontros disputados no campeonato, já sabem que não sairão da zona vermelha da classificação, mesmo vencendo o jogo de hoje (20h15), uma vez que têm menos quatro pontos em relação aos amadorenses, primeira equipa em zona de manutenção direta.



O Farense está sem vencer há três jogos para o campeonato, tendo perdido com Benfica e SC Braga e empatado com Casa Pia AC, na última jornada. Elves Baldé leva dois jogos a marcar e pode, perfeitamente, representar uma séria ameaça para a baliza de Bruno Brígido.





Já o emblema da Amadora no que ao campeonato diz respeito, o figurino não é muito diferente do adversário. Apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, com essa a ser conquistada frente ao Nacional (2-0).



O jogo realiza-se no Estádio de São Luís com arbitragem de João Pinheiro.