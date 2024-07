Felix Bacher reforça defesa do Estoril Praia

O central, natural de Lienz, na Áustria, "", pode ler-se no sítio oficial dos insulares na Internet.do emblema que terminou a edição 2023/24 da Liga austríaca na quinta posição.Entre 2019 e 2021, nas primeiras épocas como sénior, o defensor competiu na Alemanha, ao serviço das equipas B de Friburgo e Mainz.Bacher é a sétima contratação do emblema da Linha de Cascais para 2024/25, depois do guarda-redes Kevin Chamorro, dos defesas Kevin Boma, Pedro Amaral e Pedro Carvalho, do médio Jandro Orellana e do avançado Yanis Begraoui.