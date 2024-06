Médio Paulo Moreira assina contrato com Estrela da Amadora até 2026

Com formação dividida entre FC Porto, Padroense e Marco, Paulo Moreira representou a nível sénior RD Águeda, Benfica Castelo Branco e Felgueiras, os derradeiros dois por empréstimo do Varzim, clube ao serviço do qual totalizou 52 partidas e três tentos, em duas épocas.



O centrocampista, de 24 anos, tornou-se o segundo reforço dos ‘tricolores’ para 2024/25 na elite do futebol português, depois do jovem guarda-redes sérvio Marko Gudzulic, que vai substituir no plantel dos estrelistas António Filipe, que saiu do clube.



Para a segunda época consecutiva na I Liga, o Estrela da Amadora vai ser orientado por Filipe Martins, que rendeu no cargo o treinador Sérgio Vieira, agora no Portimonense.



Sob o comando de Sérgio Vieira, os amadorenses terminaram a temporada de regresso à elite no 14.º posto, com 33 pontos, apenas um acima do lugar de acesso ao ‘play-off’.