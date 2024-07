Moreirense e Desportivo de Chaves empatam em jogo de preparação

Num encontro particular disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, o Desportivo de Chaves inaugurou o marcador aos 10 minutos, de grande penalidade, com um golo assinado por Rúben Pina, uma das novidades no plantel transmontano para a época 2024/25.



Os ‘cónegos’ empataram a partida ‘amigável’ já na etapa complementar, aos 72, com um cabeceamento certeiro de Asué.



O conjunto orientado pelo recém-chegado técnico César Peixoto tem surgido em grande plano ao nível dos resultados de pré-época, mantendo-se invicto, com um empate diante do Casa Pia (1-1) e vitórias frente ao Rio Ave (2-1), União de Leiria (2-1) e Penafiel (2-0).



Já o Desportivo de Chaves, orientado pelo vimaranense Marco Alves, conta com três derrotas e dois empates em cinco jogos de preparação, tendo sido vencido por FC Porto (4-0), Vitória de Guimarães B (3-1) e Felgueiras (1-0), e empatado com o Gil Vicente (1-1).