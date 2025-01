Nacional garante contratação dos avançados Paulinho Bóia e Fuki Yamada

"O extremo Paulo Henrique Pereira da Silva, conhecido como Paulinho Bóia, assinou esta segunda-feira um contrato com o CD Nacional válido até o final da temporada", pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.



O futebolista, de 26 anos, chega oriundo do Paysandu, da segunda divisão brasileira, emblema que representou por 18 ocasiões, contabilizando três golos e dois assistências.



Esta é a segunda experiência em Portugal de Paulinho Bóia, que atuou no Portimonense, em 2018/19, com seis jogos na formação principal e 11 aparições na equipa de sub-23 dos algarvios.



Fuki Yamada "chega por empréstimo do Kyoto Sanga", da primeira divisão japonesa, também com contrato válido até junho de 2025, depois de ter atuado no Tokyo Verdy durante o ano civil de 2024, com cinco golos em 23 jogos, de acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos madeirenses.



O atleta nipónico, de 23 anos, que atua preferencialmente como extremo direito, fez parte da seleção japonesa que esteve nos Jogos Olímpicos de Paris2024, participando em três jogos na competição.



Os dois primeiros reforços de 'inverno' para o plantel às ordens de Tiago Margarido começam na terça-feira a treinar integrados com o grupo, em sessão agendada para as 10:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.