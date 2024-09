Pevidém vence Marítimo com penálti no fim do prolongamento e segue na Taça

Depois de se adiantar no marcador aos 54 minutos, por Marna, e de a formação madeirense igualar por Euller, no último lance do tempo regulamentar, aos 90+7, a equipa do concelho de Guimarães impôs-se no encontro da segunda eliminatória graças ao pontapé certeiro de Pedrinho a partir da marca dos 11 metros, aos 120.



Autores de uma exibição ‘pálida’, os ‘verde-rubros’ tiveram bola ao longo da primeira parte, mas raramente desequilibraram, tendo ameaçado as redes vimaranenses por uma vez, aos 39 minutos, num disparo rasteiro de Carlos Daniel para defesa apertada de Rui Ribeiro.



Organizado na defesa e batalhador a meio-campo, saindo por cima em várias bolas divididas com os insulares, o Pevidém teve de esperar pela segunda metade do desafio para criar a primeira ocasião, num remate de fora da área de Leandro Silva para defesa de Samuel Soares, aos 52 minutos.



A equipa ‘celeste’ aproveitou uma perda de bola de Fransérgio dois minutos depois e adiantou-se dois minutos depois, com Pedrinho e Danilson a conduzirem o contra-ataque antes de Marna ‘emendar’ para o fundo das redes.



Em desvantagem, o treinador dos madeirenses, Silas, fez entrar Igor Julião e Cristian Ponde, aos 62 minutos, e viu a sua equipa ameaçar o empate em remates de João Tavares, por cima, aos 68, e de Romain Correia, ao poste, aos 72, antes de igualar numa fase em que a inspiração escasseava, por Euller, num remate à entrada da área após corte adversário.



Apesar de ‘sobreviver’ à derrota no tempo regulamentar, o Marítimo continuou inofensivo nos 30 minutos de prolongamento e cometeu um erro defensivo crasso ao ‘cair do pano’, que permitiu a Rodrigo Mendes isolar-se e ser derrubado por Erivaldo, antes de Pedrinho elevar o Pevidém ao estatuto de ‘tomba-gigantes’ no castigo máximo.