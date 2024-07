Portimonense e Marítimo empatam sem golos em jogo particular

Os algarvios, recém-despromovidos ao segundo escalão e orientados por Sérgio Vieira, alinharam de início com Vinicius Silvestre, Guga, Pedrão, Kelechi, Filipe Relvas, Seck, Lucas Ventura, Davis, Rui Gomes, Cláudio Mendes e Reymundo.



O Portimonense, que nesta pré-época soma duas derrotas e um empate, volta a jogar hoje, no jogo de apresentação do Sporting da Covilhã, da Liga 3, na Covilhã, às 19:00.



O Marítimo apresentou um ‘onze’ com Samuel Silva, Tomás Domingos, Romain Correia, Júnior Almeida, Francisco França, Ibrahima Guirassy, Diogo Mendes, André Rodrigues, Euller Silva, Francisco Gomes e Martim Tavares.



Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Noah Madsen, Rodrigo Borges, Fábio China, Jhonny Guerrero, Noah Françoise, João Tavares, Carlos Daniel, Pedro Silva e Patrick Fernandes foram os outros jogadores utilizados pelo técnico Fábio Pereira.



Os ‘verde-rubros’, com três vitórias, um empate e duas derrotas nesta pré-temporada, terminam o seu estágio no Algarve com um último treino no domingo.



Na jornada inaugural da II Liga, marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, o Portimonense joga no reduto do promovido Felgueiras, enquanto o Marítimo recebe o Tondela.