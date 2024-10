Segunda parte forte do AVS dá vitória diante do Sandinenses na Taça de Portugal

Após uma primeira metade ‘tímida’ por parte do conjunto da Vila das Aves, da qual poderia até ter saído em desvantagem nos instantes finais, os forasteiros reagiram com os golos de Zé Luís, de grande penalidade, aos 48 minutos, e Jhon Mercado, aos 66.



Vítor Campelos aproveitou a ocasião para dar tempo a jogadores menos utilizados, operando uma verdadeira ‘revolução’ face ao ‘onze’ que alinhou no empate em Arouca (1-1), antes do interregno do campeonato para os compromissos internacionais, com Jorge Teixeira e Luís Silva a apresentarem-se como únicos ‘resistentes’.



Na sequência de um começo muito disputado, marcado por duelos, ressaltos e faltas a meio-campo, a primeira oportunidade de perigo para os visitantes surgiu a partir de uma boa jogada de envolvimento coletivo na esquerda, com Tunde a cruzar para Luís Silva, que surgiu no ‘coração’ da área, em boas condições, mas cabeceou por cima.



Com cada vez mais capacidade para sair em transição, os anfitriões dispuseram de duas boas grandes oportunidades a partir de dois pontapés de canto, já no período de compensação do primeiro tempo, com o guardião Pedro Trigueira a fazer duas importantes (e difíceis) defesas, que mantiveram o nulo ao intervalo.



Logo após o regresso dos balneários, aos 48, a partir de uma jogada de canto estudada, Aburjania surgiu à entrada da área, para desferir um remate travado por uma mão na bola, com Zé Luís a converter a consequente grande penalidade para fazer o 1-0 favorável aos avenses.



A entrada de Jhon Mercado teve um impacto imediato no futebol ofensivo do AVS, ele que marcou no minuto seguinte a ter entrado em campo, aos 66, aproveitando uma defesa incompleta do guardião João Viana para marcar na ‘recarga’, num lance que surgiu através de um lançamento lateral longo.



A partir daí, o desfecho do encontro ficou traçado, destacando-se somente um lance em que Zé Luís ficou perto do ‘bis’, aos 77, após uma recorrente excelente iniciativa do ‘agitador’ Jhon Mercado, com o resultado final a ajustar-se ao domínio exercido pelo AVS nos segundos 45 minutos.







Jogo realizado no Complexo Desportivo D. Maria Teresa, em Guimarães.



Sandinenses – AVS, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Zé Luís, 48 minutos (grande penalidade).



0-2, Jhon Mercado, 66.



Equipas:



- Sandinenses: João Viana, David Castro, Tiago Silva (Miguel Silva, 59), Rui Costa, Pedro Araújo, Tiago Ferreira, Fábio Fonseca, Gilberto Silva (João Maia, 74), Nuno Pedras (Thiago Figueiredo, 74), Ricardo Libório (Henrique Martins, 74) e Totas.



(Suplentes: Luís Vieira, Eduardo Costa, Ricardo Martins, Rui Jorge, Henrique Martins, João Maia, Miguel Silva, Rúben Lopes e Thiago Figueiredo).



Treinador: Júnior Santos.



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Nacho Rodríguez, Jorge Teixeira, Rafael Rodrigues (Eric Veiga, 30 (Fernando Fonseca, 76)), Jonatan Lucca (Gustavo Mendonça, 65), Luís Silva, Giorgi Aburjania, Vasco Lopes (Jhon Mercado, 65), Babatunde Akinsola (Samuel Granada, 76) e Zé Luís.



(Suplentes: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Cristian Devenish, Eric Veiga, Gustavo Assunção, Gustavo Mendonça, Samuel Granada, Rodrigo Ribeiro e John Mercado).



Treinador: Vítor Campelos.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Silva (51) e Fábio Fonseca (52).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.