LC: Rúben Amorim preparado para o "julgamento" com o Manchester City

"Amanhã (terça-feira) serei apenas treinador do Sporting. A partir de dia 11 (de novembro) serei treinador do Manchester United. Não sou ingénuo e sei que vão tirar conclusões deste jogo, mas, aconteça o que acontecer, serei julgado como treinador do Sporting", assinalou o técnico, em conferência de imprensa realizada no estádio José Alvalade, em Lisboa.O encontro da fase da Liga da 'Champions', no estádio da equipa lisboeta, surge como uma espécie de dérbi de Manchester antes do verdadeiro dérbi, quatro dias depois o anúncio oficial dos 'leões' e dos 'red devils', com os quais Rúben Amorim assinou contrato até junho de 2027."As ilações que vão tirar não são importantes para mim porque poderão ser enganadoras. Se perdermos, as expectativas vão baixar. Se ganharmos, vão pensar que chegou o novo Alex Ferguson, o que serão muito difíceis de manter", sustentou o técnico, de 39 anos.O que o futuro treinador do Manchester United sabe é que irá encontrar uma "cultura muito diferente" na Liga inglesa: "Imaginem, no fim do jogo, eu e o Sérgio Conceição (ex-treinador do FC Porto) a beber um copo de vinho", disse, com um sorriso mais rasgado do que o habitual.Rúben Amorim será o sexto treinador do Manchester United desde 2013, ano em que o treinador escocês deixou o clube como o recordista de títulos em Inglaterra, com 20 títulos de campeão, um dos quais foi o compatriota José Mourinho, com o qual chegou a efetuar um estágio em Old Trafford."Tenho plena noção que vou ser avaliado como treinador neste jogo. Tenho noção disso, mas não penso muito nisso. Sei que vão estar atentos a todos os pormenores do jogo e, principalmente, ao resultado. Mas o que quero é ganhar para ficar mais perto do play-off", reforçou.Para isso, o Sporting precisa de ter a "coragem" de se adaptar defensivamente ao futebol do Manchester City, mas "mantendo a identidade" quando tiver a posse de bola, num jogo em que não poderá contar com o central Gonçalo Inácio, devido a lesão, mas já poderá utilizar Eduardo Quaresma no eixo da defesa, de forma limitada.Em fevereiro de 2022, o Sporting foi goleado em Alvalade por 5-0 por uma equipa dos 'citizens' já orientada por Pep Guardiola, uma "inspiração" para a sua geração. Hoje, Rúben Amorim sente-se "melhor treinador" e dispõe de "melhores jogadores", o que o leva a "esperar um resultado diferente"."Infelizmente, o que sinto é que o Guardiola é melhor treinador. Sinto que, neste momento, tenho melhores jogadores, estamos mais preparados para jogar um jogo completo, mas também que o City está mais completo e que é mais difícil perceber que o vai fazer", observou.Rúben Amorim disse que ainda não teve "tempo para sentir saudades", apesar de saber que terá "de tudo" e que, apesar de esta ser a despedida de Alvalade, será após o último jogo, com o Sporting de Braga, seu antigo clube, que "vai bater mais"."De certeza que vai ser um momento especial", afirmou o treinador 'leonino', que vê a equipa "madura" e "preparada para seguir em frente", apesar da sua saída a meio da época, que gostaria de deixar com um triunfo sobre o Manchester City e um pé no play-off da 'Champions'.O Sporting, oitavo classificado da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, defronta na terça-feira o Manchester City, terceiro, em partida da quarta jornada da prova, no estádio José Alvalade, com início às 20:00 e arbitragem do alemão Daniel Siebert.



c/ Lusa