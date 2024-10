Lusos dominam 4.ª etapa do Rali de Marrocos nos SSV

O piloto natural de Sintra gastou 3:33.51 horas para cumprir os 315 quilómetros cronometrados em torno de Mengoub, deixando Alexandre Pinto a 3.59 minutos, com o equatoriano Sebastian Guayasamin (BE Racing) em terceiro, a 10.20.



Na geral, o saudita Yasir Seaidan (Race World Team) lidera, com 7.17 minutos de vantagem sobre Alexandre Pinto. No 20.º posto segue Hélder Rodrigues, que já venceu o Rali de Marrocos, mas na categoria de motos, em 2011.



Precisamente nas duas rodas, António Maio (Yamaha) foi o 14.º classificado, escalando duas posições na classificação geral, para 15.º.



O australiano Daniel Sanders (KTM) foi o vencedor, com 5.31 minutos de vantagem sobre o chileno Ignacio Cornejo (Hero) e 8.11 sobre o argentino Luciano Benavides (KTM).



Na geral, Sanders, que hoje foi o melhor na navegação, lidera com 21.44 minutos sobre o espanhol Tosha Schareina (Honda) e 24.23 sobre Luciano Benavides.



Automóveis com João Ferreira



Nos automóveis, a penúltima etapa da temporada trouxe a primeira vitória do espanhol Carlos Sainz aos comandos de um Ford. O piloto madrileno bateu o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) por 2.46 e o francês Guerlain Chicherit (Mini) por 3.21.



O português João Ferreira (Mini) foi sétimo classificado, a 29 segundos do sexto, o francês Sébastien Loeb (Dacia).



Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), que hoje foi quarto, mantém a liderança da prova e do campeonato. O piloto da Dacia tem 9.12 minutos de vantagem sobre o belga Guillaume de Mevius (Mini) e11.40 sobre Chicherit.



João Ferreira é nono classificado, a 51.03.



No campeonato, com 35 pontos em disputa no último dia, com 273 quilómetros de especial cronometrada, Al-Attiyah comanda, com mais 32 pontos do que Al-Rajhi.