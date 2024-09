Miguel Oliveira procura bom resultado depois de “fim de semana desapontante”

“Aguardo ansiosamente por esta segunda corrida no circuito de Misano pois vimos de um fim de semana desapontante na última vez em que estivemos aqui, em que não fomos muito competitivos”, disse Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.



Misano acolhe uma prova do Mundial pela segunda vez consecutiva, com o Grande Prémio da Emilia Romagna a substituir o Grande Prémio do Cazaquistão, entretanto cancelado.



Depois do 11.º lugar conseguido há pouco mais de uma semana, Miguel Oliveira ainda rodou 76 voltas no dia seguinte, durante a última bateria de testes da temporada.



“O teste deu-nos informação para progredirmos e vamos tentar fazer isso assim que o fim de semana começar”, prometeu o piloto natural de Almada.



Esta prova marca o início de uma série de três corridas em três fins de semanas consecutivos.



“É importante tirarmos partido da situação e ganhar uma dinâmica positiva a partir daqui”, concluiu o piloto português, de 29 anos.



De acordo com a Trackhouse, o objetivo será conseguir o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado, para garantir um melhor lugar na grelha de partida para as duas corridas, a sprint de sábado e a corrida principal de domingo.



Atualmente, Miguel Oliveira é o 13.º classificado do campeonato, com 65 pontos.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) lidera, com 312, mais sete do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual bicampeão do mundo.