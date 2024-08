Piloto Miguel Oliveira acredita ter potencial para bom resultado em Aragão

O piloto luso, de 29 anos, foi 12.º na prova anterior, na Áustria, e vai estrear-se aos comandos da Aprilia neste traçado espanhol, que em 2023 ficou fora do calendário.



O circuito, perto de Alcaraz, um dos três do Mundial de Velocidade feito no sentido contrário aos ponteiros do relógio, foi reasfaltado, numa tentativa de resolver os problemas do anterior piso, demasiado abrasivo.



“Encaro esta corrida como as anteriores. As últimas duas provas [na Áustria e na Alemanha] mostraram muito potencial para conseguirmos resultados melhores do que os que obtivemos e, por isso, acredito que, se conseguirmos começar bem desde sexta-feira [primeiro dia de treinos], encontrarmos um bom equilíbrio, os resultados podem ser melhores”, disse Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.



O piloto natural de Almada considera que o circuito de Aragão, que acolhe a 12.ª ronda da temporada, “é sempre exigente”.



O diretor desportivo da equipa norte-americana, Nico Zeelenberg, concorda com a ideia defendida pelo português, mas sublinha que o facto de o asfalto ser novo coloca todos os pilotos “em pé de igualdade”.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega a esta prova na liderança do campeonato, com 275 pontos, mais cinco do que o espanhol Jorge Martin (Ducati), que é segundo, enquanto Miguel Oliveira é 13.º, com 55.



Na sexta-feira, disputa-se a primeira sessão de treinos livres, de manhã, e os treinos cronometrados, à tarde, que apuram os 10 melhores pilotos diretamente para a segunda fase da qualificação, a Q2.



A segunda sessão de treinos livres está marcada para sábado, seguida das duas fases da qualificação, Q1 e Q2, e a corrida sprint, da parte da tarde.



A corrida principal do GP de Aragão está reservada para domingo.