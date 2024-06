Aalborg na final da `Champions` com FC Barcelona

Na Lanxess Arena, em Colónia (Alemanha), a primeira parte foi muito equilibrada, registando-se uma igualdade a 11 golos ao intervalo, uma toada que se manteve nos segundos 30 minutos, sendo que, só nos instantes finais, o emblema dinamarquês alcançou a diferença de dois golos.



Ómar Magnusson, dos alemães do Magdeburgo, com 10 remates certeiros, foi melhor marcador do encontro, enquanto Mads Hoxer, com oito, foi o jogador mais eficaz dos nórdicos, bem secundado por Sebastian Barthold (seis).



Mais tarde, na outra meia-final, o FC Barcelona, de Espanha, terceiro classificado na edição passada, desde cedo 'disparou' para distâncias consideráveis no marcador, que lhe permitiu chegar ao tempo de descanso com seis golos de vantagem (15-9).



Com uma ‘mão’ na grande final e face à descrença do Kiel, o emblema 'blaugrana' geriu como quis todo o segundo tempo, fechando a contagem com mais 12 golos do que o adversário germânico.



O internacional português Luís Frade contribuiu com dois golos para o triunfo dos espanhóis, que tiveram em Melvyn Richardson o melhor marcador (cinco).



A final entre Aalborg e FC Barcelona disputa-se no domingo, pelas 17:00 (horas em Lisboa), na Lanxess Arena, em Colónia.



Já a luta pelo terceiro lugar está prevista para as 14:00, no mesmo recinto.