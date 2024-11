Abiodun e Júlia Leal de bronze no Mundial jovem de ténis de mesa

Abiodun, que chegou à quarta medalha em Mundiais da carreira, perdeu nas meias-finais ao lado do brasileiro Leonardo Isuka, por 3-1 ante Kim Gaon (Coreia do Sul) e Kazuki Yoshiyama (Japão), ficando no último lugar do pódio.



Da mesma forma, Júlia Leal e a polaca Katarzyna Rajkowska não conseguiram bater Wu Ying-syuan e Chen Min-Hsi, de Taiwan, perdendo por 3-0.



Abiodun já tinha somado a prata em pares mistos sub-15, em 2022, e bronzes em singulares sub-15 (2023) e equipas sub-15 (2021), sendo um dos grandes colaboradores para as nove medalhas portuguesas em Mundiais, de seniores a jovens.



“É uma sensação muito boa. Já tive várias medalhas, mas esta foi especial, porque foi a primeira em sub-19”, declarou o português, citado pela federação.



Já Júlia Leal, que se estreia em pódios a este nível, mostrou-se “muito feliz” com a prestação, lamentando ainda assim os resultados em singulares e pares mistos, em que tudo “podia ter corrido melhor”, mas “satisfeita com a prestação na competição”.