Alaphilippe vence última etapa que consagra Marc Hirschi na República Checa

Os 131,8 quilómetros com início e fim em Sumperk, com duas contagens de montanha, de segunda categoria, foram cumpridos pelo pelotão em 3:01.30 horas.



Alaphilippe impôs-se, no sprint, precisamente a Hirschi, enquanto o colombiano Sergio Higuita (Red Bull – BORA – hansgrohe) completou o trio da frente.



O português Rui Oliveira (UAE Team Emirates) foi 50.º, a 2.36 minutos, subindo 27 posições e com isso terminando a competição em 106.º, a 48.48 minutos.



Hirschi ganhou a Volta à República Checa com 28 segundos de avanço para o italiano seu colega de equipa Diego Ulissi e 33 para Sergio Higuita.