Atletismo Europeus. Salomé Afonso na final dos 1.500 metros

“Hoje senti-me muito tranquila, muito paciente, porque, a dada altura da prova, realmente estava muito mal colocada e, nos últimos 300 metros, pensei vou passar e foi isso”, sintetizou a meio-fundista lusa, na zona mista do Estádio Olímpico da capital italiana.



Salomé Afonso concluiu as três voltas e meia à pista romana em 04.06,83 minutos, no quarto lugar da primeira semifinal, assegurando uma das seis vagas na final, marcada para domingo, às 21h36 em Lisboa.



“Eu sinto que sou uma atleta de campeonatos, como que me revoluciono, entro aqui com uma personalidade diferente, quase um alter ego, o que até parece um pouco louco”, reconheceu a atleta individual, em declarações à Lusa, para sustentar que, “agora, na final, tudo é possível”.



A atleta lisboeta, de 26 anos, arrancou muito forte, mas acabou por perder posições, só recuperando na última volta, para assegurar, tranquilamente, um dos seis primeiros lugares.



“Eu pensei é muita gente, vou partir super-rápido e ficar logo muito bem, mas foi precisamente o oposto, senti que parti muito lento e fiquei mal colocada. Mas, são 1.500 metros, e não são excessivamente rápidos, pelo que foquei-me na ponta final e correu bem”, explicou.



Salomé Afonso manifestou-se confiante para a final, depois de assegurar um lugar entre as 12 mais rápidas na distância, na série mais rápida das semifinais, em que se destacou a britânica Jemma Reekie (04.06,68).



“Se cheguei lá, não sou inferior. Tenho de acreditar até ao fim. Estou numa forma excelente e acho que posso ambicionar qualquer coisa”, rematou.



O melhor desempenho português nos 1.500 metros femininos foi alcançado por Carla Sacramento, em Budapeste1998, quando conquistou a medalha de prata.