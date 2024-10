Auriol Dongmo renova com o Sporting e deve voltar a competir em janeiro

A lançadora do peso portuguesa Auriol Dongmo renovou hoje contrato com o Sporting e anunciou o regresso às competições em janeiro, após mais de um ano de ausência das pistas por lesão.

Auriol Dongmo, de 34 anos, fraturou uma perna em finais de 2023 e falhou toda a época de 2024, nomeadamente os Jogos Olímpicos Paris2024, para que tinha mínimos.



"A recuperação está a correr bem. Ainda sinto alguma dor perto do tendão de Aquiles, mas estou bem a 95 por cento. Vou continuar a trabalhar e a dar o meu melhor para voltar em grande”, disse a atleta, em declarações divulgadas pelo clube.



A atleta, nascida nos Camarões e naturalizada portuguesa em 2020, elogiou o apoio do Sporting: "É sempre algo mais. Vai-me dar vontade de trabalhar mais, vai-me dar vontade de continuar a dar tudo o que posso para oferecer o melhor ao clube nas competições".



Dongmo tem sido elemento essencial no sucesso coletivo da equipa feminina de atletismo e na seleção nacional lusa é das atletas de maior palmarés nos últimos anos, destacando-se o título mundial de pista curta em 2022 e a prata nos Campeonatos da Europa do mesmo ano.



Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021, ficou à beira do pódio, ocupando o quarto lugar final.