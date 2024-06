Benfica a um triunfo do 11.º título consecutivo de campeão feminino de hóquei

O Benfica colocou-se hoje a uma vitória do 11.º título consecutivo de campeão nacional feminino de hóquei em patins, ao vencer fora o Clube Académico da Feira por 3-0, no primeiro jogo da final.

Em Santa Maria da Feira, Marlene Sousa, aos 30 e 49 minutos, e Elena Tamiozzo ‘Tami’, aos 36, apontaram os tentos da formação ‘encarnada’, num jogo que seguia empatado a zero ao intervalo.



O próximo encontro realiza-se no sábado, pelas 15:00, no reduto do Benfica, que decide a final em caso de triunfo. Se o CA Feira ganhar, o terceiro embate, que será o último, realiza-se no dia seguinte, em 07 de julho, novamente na Luz.