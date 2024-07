Benfica defronta espanhóis na `Champions` de voleibol, Sporting com romenos na Challenge

Os 'encarnados', pentacampeões nacionais, começam por jogar em Espanha, entre 17 e 19 de setembro, decidindo a eliminatória ante a formação que atingiu os quartos de final da edição passada em casa, entre 24 e 26 do mesmo mês.



Caso passem a ronda inaugural, as 'águias', que ficaram em 12.º na temporada anterior, têm ainda de ultrapassar mais dois adversários, igualmente a duas mãos, antes de atingir a fase de grupos da 'Champions'.



Chegando aqui, aos 'encarnados' deve estar reservada a Pool C - juntamente com os polacos do Aluron CMC Warta Zawiercie, onde alinha o seu antigo jogador Miguel Tavares Rodrigues, os italianos do Allianz Milano e os belgas do Knack Roeselare - ou o Grupo B, que inclui os italianos do Vero Volley Monza, os alemães do Helios Grizzlys Giesen e os turcos do Fenerbahçe Medicana Istanbul.



Já o Sporting estreia-se no Pavilhão João Rocha, entre os dias 08 e 10 de outubro, decidindo a sua sorte nos 32 avos de final da Taça Challenge na Roménia, entre os dias 15 e 17 do mesmo mês.



Se forem bem-sucedidos, os 'leões vão medir forças com os checos do Kladno Voejbal nos 16 avos de final, em Lisboa, entre 12 e 14 de novembro, e na República Checa, entre 19 e 21.



Na Liga dos Campeões feminina, o FC Porto jogará com o Hidramar Gran Canária, de Espanha, na terceira ronda, entre 01 e 03 de outubro, atuando uma semana mais tarde, entre 08 e 10, em Las Palmas.



Esta é a primeira vez, em quase duas décadas, que Portugal volta a ter uma equipa na Liga dos Campeões feminina.



Os cinco clubes que ganharem esta terceira eliminatória avançam para a fase de grupos, para a qual já estão classificadas as formações mais fortes do Velho Continente.



Aqui, caso de apurem, as 'azuis e brancas' competirão na Pool C, encontrando as italianas vice-campeãs da Europa do Vero Volley Milano, as turcas do VakifBank Istanbul, que já conquistou o título europeu por seis vezes, e as eslovenas do Calcit Kamnik.