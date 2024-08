Bruno Coelho desvaloriza triunfos no pré-Mundial e quer estreia "na máxima força"

“O resultado não interessa muito nestes jogos, o que realmente é importante é a nossa preparação e o processo de crescimento enquanto equipa. É nisso que estamos focados, o nosso objetivo é chegar ao primeiro jogo do Mundial na máxima força", disse o ala, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa das ‘quinas’ soma por triunfos os encontros que realizou no estágio de preparação até ao momento, com Uzbequistão (4-1), Angola (5-1), Cuba (9-0) e Costa Rica (6-1), tendo agendado novo particular, com a Ucrânia, no domingo, em Viseu.



“É uma equipa que conhecemos muito bem, forte fisicamente, que usa muitas vezes o guarda-redes subido. Jogam pela certa, são organizados. Vai obrigar-nos a outro tipo de coisas”, referiu o jogador do RFS Futsal, da Letónia, assegurando que a seleção nacional “está bem”, apesar do “cansaço no fim desta semana de trabalho”.



Além do duelo com a Ucrânia, Portugal outros dois encontros de preparação antes de rumar ao Campeonato do Mundo, ambos com o Paraguai, em Rio Maior, em 02 e 04 de setembro.



O Mundial realiza-se entre 14 de setembro e 06 de outubro, no Uzbequistão, sendo que a seleção portuguesa, detentora do título conquistado em 2021, está integrada no Grupo E, juntamente com Panamá (16 de setembro), Tajiquistão (19) e Marrocos (22).