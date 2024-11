Cândido Barbosa vence eleições para presidir à Federação Portuguesa de Ciclismo

A Lista C, que o duas vezes vice-campeão da Volta a Portugal (2005 e 2007) encabeça, conquistou 54 votos, contra 13 da Lista A, liderada por Sandro Araújo, e sete da Lista B, de Pedro Martins.



Barbosa, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Atlanta1996 e Atenas2004, sucede a outro antigo ciclista, Delmino Pereira, que cumpriu três mandatos, liderando os destinos da modalidade durante os últimos 12 anos.



Com votos de 74 dos 76 delegados eleitos, as eleições replicaram ainda, grosso modo, os votos da Direção e Mesa da Assembleia Geral (MAG) também nos Conselhos Fiscal, Arbitragem, Disciplina e Justiça.



Assim, Francisco Fernandes é o novo presidente MAG, Alexandre Almeida encabeçará o Conselho Fiscal, Sandra Almeida o Conselho de Justiça, Rui Bernardo o Conselho de Arbitragem e Luciano Calheiros Gomes no Conselho de Disciplina.



Como vice-presidentes, Cândido Barbosa apresenta José Soares e Nelson Martins.



Segundo a FPC, os órgãos sociais hoje eleitos vão ser empossados na segunda-feira, pelas 12:00, na sede deste organismo, em Lisboa.