Canoístas Alfredo Faria e José Ramalho campeões nacionais de maratonas K2

Faria e Ramalho, do Gemeses, cumpriram os 29,8 quilómetros em Crestuma em 2:11.00 horas, 27 segundos mais rápidos do que Rodrigo Santos e Miguel Martins, do CN Prado, e 2.51 em relação a João Bento e Daniel Costa, do CC Amora.



José Ramalho venceu no sábado a prova de K1 e na sexta-feira foi prata na ‘short race’, conquistada pelo duas vezes medalhado olímpico Fernando Pimenta, que hoje viu a esposa Joana subir ao lugar mais alto do pódio em K2.



Joana Marinho de Sousa e Beatriz Caldas, do CN Ponte de Lima, concluíram os 26,2 quilómetros em 2:09.19 horas, batendo as colegas de equipa Mariana Morais e Maria Lopes, por 5.06 minutos, e Rafaela Teixeira e Beatriz Rodrigues, do CN Prado, por 9.28.



Em C2, Rui Lacerda e Ricardo Coelho, do CN Ponte de Lima, impuseram-se ao fim de 22,6 quilómetros em 1:49.49 horas, superando a dupla Sérgio Maciel/Gilberto Cruz, do Viana Garças Clube, por 7.16 minutos, e Tiago Santos e Vitor Pinto, do Liga-Dura, por 13.25.



Rui Lacerda tinha triunfado no sábado na prova de C1.