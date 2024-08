Distribuidora mexicana Daniela Barraza reforça voleibol do Sporting

A distribuidora mexicana Daniela Barraza é reforço do voleibol feminino do Sporting, informou hoje o clube lisboeta, que na última época chegou às meias-finais do campeonato.

“Daniela Barraza, distribuidora mexicana de 24 anos, é reforço da equipa feminina de voleibol do Sporting CP e mostrou muita satisfação por integrar o projeto do clube”, indicaram os ‘leões’.



A distribuidora também manifestou satisfação com o novo passo na carreira e prometeu dar o máximo.



“Primeiro, desfrutar da experiência como atleta profissional e nos jogos em que participar, dar o meu melhor esforço para alcançar as vitórias e darmos sempre o melhor de nós. Vou apoiar a equipa no que precisar de mim”, disse.