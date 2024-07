Dupla Teixeira/Reis falha16 avos de final do Europeu sub-20 de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia de sub-20 Tomás Teixeira/Gustavo Reis foi hoje afastada dos 16 avos de final do Campeonato da Europa da categoria, na Polónia, ao perder por 2-1 com os lituanos Armin Kender/Patrik Parijogi.

Numa partida equilibrada, dado que os lusos foram superiores em algumas ações de jogo mas cometeram mais erros, Tomás Teixeira e Gustavo Reis perderam na ‘negra’ com Armin Kender e Patrik Parijogi, pelos parciais de 21-17, 17-21 e 16-14.



Os portugueses prosseguem no domingo a sua participação no Europeu nos jogos para definição da classificação final, reencontrando na luta pelo 17.º lugar os italianos Filippo Garra/Gabriel Costa, que venceram na fase de grupos.



Na primeira jornada da prova, na quinta-feira, Tomás Teixeira e Gustavo Reis venceram por 2-0 os italianos Filippo Garra e Gabriel Costa, por um duplo 21-19, numa partida equilibrada que abriu o caminho dos lusos para o segundo lugar do Grupo G.



Nos dois jogos disputados na sexta-feira, Tomás Teixeira e Gustavo Reis venceram por 2-0 os ingleses Peter Soczewka e Robert Morgan, pelos parciais de 25-23 e 21-18, e perderam por 2-0 com os suíços Tim Amrein e Julian Friedli, com 21-15 e 21-16.