Francisca Martins na final dos 400 livres dos Europeus de natação

“Consegui chegar à frente da minha série. Ainda não acabou, mas penso que a final está garantida. Agora à tarde é tentar fazer o mínimo olímpico”, disse, à agência Lusa, após o final da segunda de três séries das eliminatórias dos 400 metros livres.



A nadadora do Foca-Felgueiras conseguiu o melhor tempo das eliminatórias, com 4.14,77 minutos, assegurando que o objetivo é chegar ao mínimo olímpico (4.07,90) e consequentemente bater o seu recorde nacional (4.08,77).



“Tentar estar focada e ao mesmo tempo tranquila para conseguir fazê-lo. Mas também se não o conseguir fazer, estamos cá para lidar com isso e está tudo bem”, admitiu.



Nas eliminatórias, a jovem nadadora lusa, que cumpre 21 anos na quinta-feira, revelou que tentou “entrar na frente da série, para tentar controlar a frente da prova”, algo que conseguiu, numa prestação em que apenas não liderava após a primeira viragem.



“Penso que andei sempre à frente da prova, depois no final foi só tentar chegar à frente”, referiu.



Depois do quarto lugar nos 800 metros livres e do sétimo nos 200, Francisca Martins vai disputar a sua terceira final em Belgrado, às 19:14 (locais), já depois das finais de Ana Pinho Rodrigues (18:35), nos 50 metros bruços, e de Gabriel Lopes (19:07), nos 200 estilos.