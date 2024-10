Golfista Tomás Melo Gouveia termina Open de Hainan em 28.º lugar

Ao contrário das duas primeiras voltas, em que concluiu o percurso com cinco pancadas abaixo do par do campo (72) e passou o 'cut', Melo Gouveia já não foi tão feliz na terceira e quarta rondas, tendo hoje repetido o que tinha feito na véspera, ou seja voltou a marcar 73 'shots'.



Entregou um cartão com dois 'birdies' (um pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), para fechar o torneio com um total de 280 'shots', oito abaixo do par, e integrado no grupo de nove golfistas na 28.ª posição.



O Open de Hainan foi conquistado pelo dinamarquês Hamish Brown, que levou a melhor sobre o filipino Lloyd Jefferson Go no play-off para determinar o vencedor, depois de ambos terem concluído o percurso com um agregado de 269 pancadas, 19 abaixo do par. No desempate, bastou apenas um buraco para que o troféu fosse atribuído: o nórdico marcou um 'birdie', enquanto o adversário fez par.