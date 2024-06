Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha na final de K2 500 dos Europeus de canoagem

Em estreia em Europeus absolutos, Gustavo e Pedro lideraram praticamente toda a meia-final, concluindo o seu desempenho no segundo lugar, em 1.29,234 minutos, apenas superados pelos franceses Quilian Koch e Francis Mouget, exatamente seis décimos de segundo mais rápidos.



“Foi uma prova bastante dura. Do início ao fim, foi sempre até não haver mais nada”, assumiu Pedro Casinha, em declarações à Lusa, revelando que, durante a regata, não consegue “pensar em nada, só à espera que o final chegue”.



Diz que o estilo de competição da dupla passa por uma largada forte, gestão do período intermédio e nos derradeiros 150 metros dar “o que o corpo ainda tiver”.



“O nosso ponto forte é o arranque. O Casinha é um homem dos 200 metros, muito potente. Normalmente, reajo bem ao sistema e não sou propriamente lento. Isso ajuda-nos a sair rápido, a aproveitar essa vantagem e depois é ter cabeça fria, controlar a parte do meio para termos disponibilidade e energia para responder aos ataques adversários no final”, corroborou Gustavo Gonçalves.



O canoísta recordou que este feito tem sabor especial por se tratar da estreia de ambos em Europeus seniores – e numa distância olímpica -, num desempenho em que exibiram novamente o seu “valor”, pelo que acredita que na regata das medalhas vão voltar a “mostrar bom nível”.



Juntos, Gustavo e Casinha foram vice-campeões do mundo sub-23 em 2022 nesta pista de Szeged, tendo ainda um bronze Europeu na mesma categoria.



A oportunidade do K2 500 nesta competição surgiu pelo facto de os campeões do mundo João Ribeiro e Messias Baptista estarem a cumprir um plano de preparação específico para os Jogos Olímpicos, pelo que abdicaram de participar nestes Europeus.



“Sabemos que temos atletas de topo a competir connosco no nosso país, o que é bom, pois puxamos uns pelos outros. São os nossos ídolos e esperamos um dia chegar perto deles”, concluiu.



Ao início da manhã, esta dupla, juntamente com Iago Bebiano e Kevin Santos, falhou, por um só lugar, o acesso à final de K4 500 metros, terminando em 10.º.



Com três vagas em aberto para a regata das medalhas, a formação lusa terminou na quarta posição, em 1.21,882 minutos, a pouco mais de três décimos de segundo da Itália.



Esta tarde, Portugal tem duas finais, a primeira das três de Fernando Pimenta, no K1 500 metros, bem como a de Iago Bebiano e Kevin Santos em K2 200 metros.



Estes Europeus de canoagem são menos participados do que é normal, juntando cerca de 500 desportistas de 36 países.