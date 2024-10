Kevin Durant é o oitavo a chegar aos 29.000 pontos na época regular da NBA

Durant, 14 vezes ‘All Star’, está a cumprir a 17.ª temporada na NBA, com passagens por Seattle, Oklahoma City, Golden State e Brooklyn, e contabiliza agora 29.010 pontos, em 1.064 jogos, à média de 27,3 por encontro.



O internacional norte-americano tem conseguido todas as épocas, desde a estreia, em 2007/08, médias superiores a 20 pontos por encontro e, aos 36 anos, vai com 28,7 nos três encontros efetuados em 2024/25.



“Tenho que agradecer a todas as pessoas que me ajudaram desde criança, aos companheiros de equipa que me passaram a bola, aos que fizeram bloqueios para eu poder lançar e aos treinadores que fizeram jogadas para mim”, disse Durant.



A lista de melhores marcadores da época regular da NBA é liderada por LeBron James, que soma 40.543 pontos, em 1.495 jogos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (54.852), Kobe Bryant (48.643), Michael Jordan (41.010), o alemão Dirk Nowitzki (31.560) e Wilt Chamberlain (31.419).



Face aos Dallas, Durant liderou os Suns, secundado por Devin Booker (21 pontos) e o bósnio Jusuf Nurkic (18 pontos e 14 ressaltos).



O melhor marcador do encontro foi, no entanto, o esloveno Luka Doncic, que totalizou 40, mais 10 ressaltos e quatro assistências, ele que é o terceiro jogador da história da época regular da NBA com melhor média de pontos por jogo (28,7), apenas atrás dos 30,1 de Jordan e Chamberlain.



Nos outros encontros da ronda de sábado, os campeões Boston Celtics venceram fora os Detroit Pistons por 124-118, com 37 pontos de Jayson Tatum e com Neemias Queta a não sair do banco, e somam três triunfos em outros tantos jogos.



Por seu lado, os Lakers também somaram a terceira vitória, ao baterem em casa os Sacramento Kings por 131-127, com um ‘triplo duplo’ (32 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências) de LeBron James e 31 pontos e nove ressaltos de Anthony Davis.