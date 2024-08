Leangel Linarez vence primeira etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias

Linarez somou a terceira vitória da época, a segunda pela equipa de Mortágua, ao cumprir os 138,2 quilómetros com partida e chegada em Albergaria-a-Velha, em 3:25.35 horas, batendo sobre a meta o argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo, com um companheiro de equipa, João Matias, no terceiro lugar.



A fuga do dia foi alcançada a oito quilómetros da meta, com uma chegada ao sprint sempre em perspetiva para o dia inaugural do Grande Prémio, agora liderado por Linarez, com dois segundos para um dos fugitivos, Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo, e Tomás Contte, terceiro.



Na segunda-feira, a segunda etapa tem partida e chegada em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com 151,8 quilómetros cronometrados.